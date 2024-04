Wyjątkowe nagranie z Islandii. Erupcja wulkanu i zorza polarna

Islandia dała się poznać z wyjątkowych zjawisk pogodowych czy przyrodniczych. Tym razem doszło już do piątej erupcji wulkanu na półwyspie Reykjanes. Ta ostatnia była jednak zdecydowanie słabsza, ale działa się podczas pięknej zorzy polarnej. Nagrania z tego zdarzenia udostępniła agencja AP. Na materiale z Grindavík widać, jak wulkan wypluwa lawę przy akompaniamencie zmieniających się kolorów na niebie i deszczu gwiazd. Według islandzkich ekspertów z Blue Lagoon, nawet jeśli erupcja zakończy się w najbliższych dniach, nowa aktywność może rozpocząć się ponownie w kolejnych tygodniach, dlatego lokalne władze Reykjanes trzymają rękę na pulsie, by nie powtórzyły się obrazki ze stycznia, kiedy to lawa zniszczyła dziesiątki gospodarstw. Islandia, która znajduje się nad gorącym punktem wulkanicznym na północnym Atlantyku, regularnie doświadcza erupcji i ma duże doświadczenie w radzeniu sobie z nimi, dlatego też to nie ostatnie tego typu nagranie z półwyspu Reykjanes.