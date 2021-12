Wygrana zmieniła się w koszmar. Ona jest inwalidką, on spędzi 18 lat w więzieniu

Kobieta przeżyła tylko dlatego, że sąsiedzi słyszeli jęki dochodzące z posesji i ciche wołanie o pomoc. Gibbs zadzwonił do swojego przyjaciela oraz do brata i przyznał, że prawdopodobnie zabił Emmę. Został znaleziony pięć mil od domu, gdy siedział w aucie. Wcześniej zażył tabletki, które miały doprowadzić do samobójstwa, co się ostatecznie nie udało. Na miejscu pasażera znaleziono zakrwawiony nóż.