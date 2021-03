Wygoda. Zwłoki w spalonym BMW. Ofiarą 25-latek?

W miejscowości Wygoda w gminie Zawichost doszło do tragedii. Strażacy wezwani do pożaru BMW odkryli w spalonym aucie zwłoki mężczyzny. Policja podejrzewa, że ciało należy do 25-letniego właściciela samochodu.

