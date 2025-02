"Wygląda mi to na dymisję". Szefowa CBA może stracić stanowisko, premier czeka na raport

Zwróciła na to uwagę w czasie przesłuchania Joanna Kluzik-Rostkowska. Pełnomocnik w reakcji odpowiedział do posłanki, że była "szefową sztabu wyborczego Jarosława Kaczyńskiego", nawiązując do jej funkcji z 2010 roku, co oburzyło członków komisji.- Dokonałam przeglądu kadr i siedzi tu ze mną doktor nauk prawnych i radca prawny, który już miał okazję sprawdzić się, wystąpić przed komisją - oceniłam to wystąpienie pozytywnie (…). Oceniam funkcjonariuszy na podstawie ich wiedzy, tylko i wyłącznie merytorycznie – tak Kwiatkowska-Gurdak broniła pełnomocnika.