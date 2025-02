"Panika w KPRM". Posłowie PiS domagają się informacji od Tuska

Podczas konferencji prasowej w Sejmie, posłowie PiS zażądali od premiera Donalda Tuska oraz szefa KPRM Jana Grabca respektowania prawa do informacji.

Posłowie złożyli również pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który ma prawo do kontroli działalności władzy wykonawczej. Według nich, marszałek "zobowiązał szefa KPRM Jana Grabca do udostępnienia informacji dotyczącej działalności kancelarii".