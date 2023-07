Wydra nauczyła się atakować surferów. Nagranie z pojedynku w wodzie

Surferzy w Kalifornii mierzą się z powracającym problemem. Amerykańskie władze ostrzegły surferów w tym regionie, by uważali oni na wydrę morską, która agresywnie atakuje deski surfingowe. Do sieci trafiło nagranie z jednego takiego ataku. Udostępniła je agencja AP. Na nagraniu widać, że wydra nie daje za wygraną, co zmusza surfera do walki o swoje. Przez minutę zwierzę i człowiek szarpią za deskę, podczas gdy wydra w żadnej sekundzie nie zamierza odpuścić i z całych sił próbuje wyrwać mężczyźnie jego własność. Ostatecznie mężczyzna odpuszcza i odsuwa się od zwierzęcia na bezpieczną odległość. Jak poinformował departament policji z Santa Cruz, wydra to pięcioletnia samica, sierota wychowywana w niewoli, która od kilku miesięcy poprzez ataki zaznacza swoją obecność u wybrzeży Kalifornii. Co ciekawe, AP podało, że jej matka miała zwyczaj atakować marynarzy i mogła zdążyć nauczyć tego swoje młode.