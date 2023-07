Wydatki posłów. Dzięki nim, kwiaciarnie mają wysokie obroty

Każdy poseł może wydać 19 tysięcy złotych miesięcznie na prowadzenie swojego biura poselskiego. To stały ryczałt. Poseł pieniądze może wydać np. na wynagrodzenie dla pracowników biura, ekspertyzy, tłumaczenia, opłaty za telefon i internet czy media do biura. Może też kupować gazety, książki, czy artykuły spożywcze. Oczywiście każdy taki wydatek musi być związany z wykonywaniem mandatu posła. A że posłowie lubią się pokazywać na różnych uroczystościach, to często w rubryce "inne wydatki" wpisują także kwiaty.