Wydano ostrzeżenie, 80 procent prawdopodobieństwa. Jeden powiat zagrożony

"Temperatura minimalna od 5°C do 7°C, tylko pierwszej nocy około 1°C. Temperatura maksymalna od 9°C do 13°C, tylko w niedzielę około 6°C. Suma opadów deszczu punktowo do 5 mm. Wiatr o średniej prędkości od 20 km/h do 25 km/h, w porywach do 60 km/h, z południowego zachodu" - podaje IMGW.