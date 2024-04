Najnowsza prognoza na majówkę. W trakcie zacznie się zmiana

Pogoda na kolejne dni

W niedzielę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie okresami duże. Temperatura maksymalna od 19 st. C. na północnym wschodzie, około 21 st. C. w centrum, do 25 st. C. na południu; miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem chłodniej od 16 st. C. do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w rejonach podgórskich okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 60 km/h.