Niezwykła zmiana w pogodzie. Polska wyróżni się w Europie

Temperatura w niedzielę wyniesie od 19 st. C. na północnym wschodzie, około 21 st. C. w centrum, do 25 st. C. na południu. W rejonach podgórskich można się spodziewać silniejszego wiatru. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura wyniesie od 8 st. C. do 12 st. C, nad morzem do 13 st. C.