Wydano Europejski Nakaz Aresztowania Marka Falenty, skazanego na 2,5 roku więzienia w związku z aferą podsłuchową.

Poszukiwania w kraju nie przyniosły żadnego skutku. Dlatego policjanci - jak informuje rmf24.pl - zwrócili się do sądu o wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania, umożliwiającego poszukiwanie go na terenie państw UE. Sąd wydał ENA już 28 marca.

Według sądów, które orzekały w sprawie Marka Falenty, to on zlecił kelnerom z warszawskich restauracji nielegalne podsłuchiwanie i nagrywanie rozmów polityków czy ludzi z kręgów biznesowych w okresie od lipca 2013 do czerwca 2014 roku.