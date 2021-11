Wyciekły szczegóły projektu PiS. Nowacka wprost: przecież to masakra!

"Rzeczpospolita" poznała szczegóły zmian w Sądzie Najwyższym. Orzekać w nim będą wyłącznie zweryfikowani przez KRS sędziowie. Pozostali odejdą na emeryturę lub do sądów powszechnych. - Przecież to jest masakra! Jak to się może podobać?! Jeżeli chcą się pozbyć przyzwoitych sędziów, każą im odpowiadać przed neoKRS-em, jeżeli uważają, że to jest sposób na pokazanie, że Polska jest państwem stabilnym, państwem prawa, państwem praworządnym, gdzie szanowana jest niezawisłość sądów, to nie tędy droga - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. - Czekamy od wielu miesięcy, żeby pokazali projekt likwidujący Izbę Dyscyplinarną, a oni znowu chcą pokazać jakiś bubel prawny - wskazała. - Zastanawiam się, kto za tym zagłosuje. Bo za ustawami w takim kształcie, które mają doprowadzić do czystek wśród sędziów, my nie podniesiemy ręki - zapowiedziała Nowacka.