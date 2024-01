Wyciekły maile. Wstydliwa przeszłość europosłanki

Łotewska polityk i posłanka do Parlamentu Europejskiego, 73-letnia Tatjana Ždanoka, od dawna wprost opowiada się za Rosją i polityką prokremlowską. Zarówno w krajach bałtyckich, jak i w Brukseli szerzyła propagandę na temat rzekomego łamania praw Rosjan. W Parlamencie UE odmówiła potępienia ataku Rosji na Ukrainę - pisze szwedzki "Expressen", którego dziennikarze uczestniczyli w międzynarodowym śledztwie, prowadzonym we współpracy z niezależnym rosyjskim portalem The Insider, łotewską Re:Balticą, i estońskim Delfi.