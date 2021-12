Wyciekło nagranie z udziałem Dziambora. "W tym przypadku mogę sobie nie być wolnościowcem"

Do sieci trafiło nagranie ze spotkania w Sosnowcu z grudnia 2019 r. Obecny na nim Artur Dziambor z Konfederacji tłumaczył, że nie jest antyszczepionkowcem. - Nie przyłączyłem się do tego ruchu. Jestem synem lekarza, mam małe dzieci, które szczepię. Nie wyobrażam sobie walki o to, żeby każdy mógł z tym robić to, co chce - mówi polityk na filmie.