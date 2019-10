Wyciek w Ostrołęce. Strażacy: Substancja została zebrana z rzeki

Straż pożarna poinformowała, że olej, który wyciekł z elektrowni w Ostrołęce do Narwi, został już w całości zebrany i nie stanowi zagrożenia. Komunikat w sprawie wydała także Grupa Energa.

Grupa Energa wydała w tej sprawie komunikat. "Pomimo szybkiej reakcji na zdarzenie olej dostał się do wody chłodzącej i pojawił się na zrzucie wód pochłodniczych w ilości ok. 3 m3. Powiadomiono PSP i WIOŚ. Na skutek działań ratowniczych i zabezpieczających prowadzonych przez PSP i obsługę Elektrowni udało się wyłapać ok. 80 proc zanieczyszczeń" - czytamy.