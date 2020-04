Wyciek danych z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zatrzymano podejrzanego

Prokuratura Krajowa poinformowała w środę o zatrzymaniu podejrzanego. Krzysztof J. to pracownik spółki zewnętrznej, z którą KSSiP podpisała umowę o świadczenie usługi zarządzania zasobami serwerowymi. Mężczyzna podczas testowego migrowania danych szkoły na nowo utworzoną platformę utworzył katalog, do którego przeniósł dane osobowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, zapisane w systemie informatycznym uczelni.

Dostęp do pobrania danych miała każda osoba, która posiadała internet. Na razie prokuratura nie ustaliła, kto wszedł w ich posiadanie. Krzysztof J. usłyszy zarzut udostępnienia danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym KSSiP. Grozi mu za to do 5 lat więzienia. Po przesłuchaniu mężczyzny zapadnie decyzja co do rodzaju zastosowanych wobec niego środków zapobiegawczych.