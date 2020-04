Wyciek danych sędziów i prokuratorów. Śledczy: możliwe następne zatrzymania

29-letni Krzysztof J., zatrzymany przez śledczych z Lublina w środę, to pracownik spółki zewnętrznej, która wygrała przetarg na obsługę serwerów KSSiP, z których wyciekły dane sędziów i prokuratorów. - Mężczyzna usłyszał zarzut udostępnienia innym osobom danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym KSSiP - wyjaśnia Wirtualnej Polsce Piotr Marko, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

Z ustaleń śledczych wynika, że Krzysztof J. umożliwił pobranie wrażliwych danych z systemów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. - Pliki te zostały pobrane przez dotychczas nieustalone osoby i zamieszczone w serwisach internetowych - wyjaśnia rzecznik. Teraz prokuratura chce dotrzeć do wszystkich tych osób, ale nie podaje, na którym etapie działań jest w tej chwili. Nie jest wykluczone również, że 29-latek nie działał sam.

Postępowanie wszczęto po tym, jak "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że w internecie znalazły się dane tysięcy sędziów i prokuratorów. Śledczy ustalili, że 29-latek przeniósł dane osobowe pracowników wymiaru sprawiedliwości (w tym nazwiska, adresu mailowego i numeru telefonu) do katalogu, do którego miały dostęp niepowołane osoby. Zrobił to podczas testowania przenoszenia danych.