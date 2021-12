"Wyciągniemy coś nowego". Nowe obostrzenia. Wiceminister uchylił rąbka tajemnicy

- Uzgodnienia są dyskutowane - jaki mają mieć ostateczny kształt. Myślę, że pewne zasady będą obowiązywały w całym kraju. Strategia będzie oparta na rekomendacjach Rady Medycznej. Pewne grupy prawdopodobnie będą poddane obowiązkowi szczepień - mówił wiceminister zdrowia Waldemara Kraska w programie "Newsroom" WP, pytany o nowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. - Myślę, że ani hotele, ani stoki narciarskie nie będą zamknięte, aczkolwiek pewnie jakieś obostrzenia będą wprowadzone - wskazał Kraska. Pytany o obostrzenia na święta podkreślił, że "nie trzeba robić wcześniej zakupów". - Dążymy konsekwentnie do tego, by nauka stacjonarna była utrzymywana tam, gdzie jest to możliwe. Jeżeli będą jakieś ogniska, to razem ze stacją sanitarną dyrektor szkoły podejmuje decyzję o ewentualnej nauce zdalnej lub hybrydowej - przekazał wiceminister, pytany o naukę w szkołach. - Wyciągniemy coś nowego, ale poczekajmy na decyzję jeszcze parę godzin - zapowiedział. - Musimy preferować osoby zaszczepione. Trzeba zachęcić osoby, które się jeszcze wahają. To będzie zachęta z przymuszeniem - oznajmił Kraska.