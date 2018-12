Wychłodzony i wyczerpany. Szczęśliwy finał poszukiwań w Beskidach

Ratownikom udało się odnaleźć mężczyznę, który zabłądził podczas wędrówki w Beskidach. Turystę ewakuowano z partii szczytowych Pilska. To już następna, podoba akcja polskich służb w ostatnich dniach.

Jak wyjaśnia dyżurny GOPR Tomasz Górny, do akcji skierowano pięciu ratowników, którzy sprowadzili turystę do schroniska na Hali Miziowej. Mężczyzna zabłądził bo w partiach szczytowych Pilska leży dużo śniegu, są zawieje i widoczność spadł do kilku metrów.