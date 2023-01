Wybuchy w obwodzie biełgorodzkim. Uszkodzone budynki, samochody i sieć

Wybuchy we wsi Wiazowo i Murom w obwodzie biełgorodzkim w Rosji. "Nie ma zabitych ani rannych, zniszczeniu uległ jeden z budynków" - napisał gubernator obwodu Wiaczesław Gladkow. To kolejne eksplozje w obwodzie, do jakich doszło w ciągu ostatnich kilku dni.