Wybuchł wulkan w Papui Nowej Gwinei. Japonia obawia się tsunami

Japońska Agencja Meteorologiczna stwierdziła, że erupcja wulkanu w Papui Nowej Gwinei może mieć wpływ na Japonię. Zachodzi ryzyko wystąpienia tsunami, które ma zbliżyć się do wybrzeży kraju kwitnącej wiśni w poniedziałek. Agencja twierdzi, że fale mogą dotrzeć do wysp Izu i Ogasawara. Do tej pory nie wydano żadnych zaleceń ani ostrzeżeń przez tsunami. Naukowcy monitorujący sytuację stwierdzili, że w obserwowanych przez nich miejscach w Japonii i poza nią na razie nie wykryto żadnych zauważalnych zmian w poziomie morza.