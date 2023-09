Superwulkan we Włoszech coraz bliżej wybuchu. Eksperci ostrzegają

Campi Flegrei to dosłownie "płonące pola". Nazwa jest jak najbardziej na miejscu, ponieważ jest to wielka wulkaniczna kaldera. Mimo tego, że powszechnie wulkany kojarzą się nam z górami, to płaskie Pola Flegrejskie kryją pod sobą jeszcze bardziej niebezpieczną, tykającą bombę.