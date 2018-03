Wybuch w Poznaniu, zawaliła się kamienica. Cztery osoby nie żyją, a ponad 20 jest rannych. "To wielki dramat"

Cztery osoby nie żyją, 22 są ranne, w tym jedno dziecko - to tragiczny bilans wybuchu w kamienicy przy ul. 28 Czerwca w Poznaniu. Na miejscu pracują specjalne jednostki z psami. Akcja ratownicza jest prowadzona metr po metrze

Do dramatycznych wydarzeń doszło w Poznaniu . Najprawdopodobniej po wybuchu gazu zawaliła się 4-kondygnacyjna kamienica. Nie żyją cztery osoby. Nadal trwa akcja ratownicza, udało się wydobyć jedną osobę. Ratownicy szukają pod gruzami ludzi. Akcja nie jest łatwa, bo budynek grozi zawaleniem.

Poszkodowane są 22 osoby. - Jedna osoba została już wydobyta spod gruzów, to mężczyzna. Nie wykluczamy, że może być tam jednak więcej osób - powiedział rzecznik straży pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak. Część rannych trafiła do szpitali w Poznaniu i Puszczykowie. Trzy osoby są w stanie ciężkim - to jedno dziecko i dwóch mężczyzn.