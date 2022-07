Wybuch w pobliżu dworca w Chersoniu. Rosyjskie magazyny stanęły w ogniu

Chersoń okupowany. W regionie coraz więcej rosyjskich instytucji

Jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce, na okupowanych przez Rosję terytoriach południowej Ukrainy trwa proces ich łączenia z państwem Putina. Na południu kraju pojawił się "kurator", czyli Siergiej Kirijenko, szef administracji prezydenta Rosji. To on ma dopilnować okupowanych terytoriów na ich drodze do Rosji.