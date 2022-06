Chersoń pod okupacją. Podwójne cenniki, sąsiedzkie hotspoty, ucieczka z miasta

Na południu Ukrainy pojawił się "kurator", czyli Siergiej Kirijenko, szef administracji prezydenta Rosji. To on ma dopilnować okupowanych terytoriów na ich drodze do Rosji. O procesie, postępującym na podbitych terenach, świadczy też zmiana marionetkowego rządu w Doniecku oraz sygnały o chęci przyłączenia się do Rosji płynące od kolaborantów z Melitopola, Berdiańska czy Chersonia.