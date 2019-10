Wybuch w Kuźni Raciborskiej. Ciało drugiego z saperów przetransportowano do Zakładu Medycyny Sądowej

Udało się dotrzeć do ciała drugiego sapera, którzy zginął podczas eksplozji niewybuchu w lesie w okolicach Kuźni Raciborskiej. Na miejscu tragedii wciąż pracują prokuratorzy.



Zwłoki drugiego sapera, który zginął we wtorkowej eksplozji w Kuźni Raciborskiej, przetransportowano do Zakładu Medycyny Sądowej - informuje RMF FM.

Do eksplozji niewybuchu w Kuźni Raciborskiej doszło we wtorek. Dwóch saperów poniosło śmierć na miejscu, czterech zostało rannych. Z powodu trudnych warunków, długo nie można było dotrzeć do ciał. Zwłoki pierwszego z saperów zostały przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w czwartek.