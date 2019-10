Wybuch bomby w Kuźni Raciborskiej. Udało się dotrzeć do jednego ciała

W eksplozji w Kuźni Raciborskiej zginęło dwóch saperów. Nie można było dotrzeć do ich ciał. Zwłoki jednego z saperów zostały już jednak przetransportowane do zakładu medycyny sądowej. W przypadku drugiego - wciąż prowadzone są czynności na miejscu.

