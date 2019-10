Kuźnia Raciborska. Wybuch bomby. Nie można dotrzeć do ciał saperów

Kuźnia Raciborska. Nie można dotrzeć do ciał saperów, którzy zginęli we wtorek podczas działań związanych z niewybuchami z czasów II wojny światowej.

Do tragedii doszło w Kuźni Raciborskiej. Podczas działań związanych z niewybuchami z czasów II wojny światowej doszło do eksplozji. Zginęło dwóch saperów, czterech zostało rannych. To żołnierze 6. Batalionu Powietrznodesantowego z Gliwic.