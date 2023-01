Oburzenie w Sejmie. "Generał nie ma honoru"

- Tłumaczenia i narracja, którą próbuje się wcisnąć obywatelom i komisji jest niedorzeczna. Każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie na temat funkcjonowania procedur, wie doskonale, że te tłumaczenia mijają się z prawdą - dodała. Posłanka zaapelowała do ministra Kamińskiego i gen. Szymczyka o to, by stawili się na kolejnym posiedzeniu. - Nie bójcie się. Nie będziemy krzyczeć, chcemy po prostu wyjaśnień, co wydarzyło się w dniu 14 grudnia, gdy granat wybuchł w gabinecie komendanta głównego - pokreśliła Sroka.