Wybuch na tarasie domu w Wyrach. Miał go zlecić śląski przedsiębiorca

Policja zatrzymała przedsiębiorcę ze Śląska. Mężczyzna jest podejrzany o zlecenie podłożenia ładunku wybuchowego na tasie domu w Wyrach. Doszło do wybuchu, ale nikomu nic się nie stało.

Przedsiębiorca ze Śląska będzie odpowiadał za zlecenie wykonania ładunku wybuchowego oraz podłożenia go - dowiedział się rmf24.pl.

Okazało się, że doszło do eksplozji ładunku wybuchowego na tarasie domu jednorodzinnego. Ładunek był umieszczony w plecaku. W domu spało małżeństwo z dwojgiem dzieci w wieku 4 i 6 lat. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uszkodzone zostało m.in. okno i elewacja budynku, a funkcjonariusze ewakuowali z niego mieszkańców.

Poszło o zobowiązania finansowe

Jak się okazuje, przedsiębiorca, który zlecił wybuch, miał zobowiązania finansowe wobec właściciela domu, przed którym doszło do eksplozji.

W poniedziałek zatrzymano pięć osób. To czterej mężczyźni i kobieta, w wieku od 18 do 42 lat, mieszkańcy powiatów gliwickiego i rybnickiego. Policjanci przeszukali ich domy i mieszkania. Znaleźli tam materiały, które mogły służyć do wytworzenia ładunków wybuchowych oraz narkotyki.