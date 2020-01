Wybuch na tarasie domu koło Mikołowa. Chodziło o rozliczenia finansowe

Śląscy antyterroryści zatrzymali pięć osób podejrzanych o skonstruowanie i podłożenie ładunku wybuchowego na tarasie domu jednorodzinnego koło Mikołowa. Podczas eksplozji w domu było dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat oraz ich rodzice. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

We wtorek pięć zatrzymanych osób zostanie doprowadzonych do prokuratury w Mikołowie, gdzie usłyszą zarzuty. Mogą odpowiadać za sprowadzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez eksplozję materiałów wybuchowych, za co grozi do dziesięciu lat więzienia. Mężczyzna, który skonstruował ładunek wybuchowy, odpowie też za jego nielegalne wytworzenie. Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań.