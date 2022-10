Wybuch na Moście Krymskim. Moskwa wciąga w sprawę kolejny kraj

– Odkryliśmy już trasę ciężarówki, w której doszło do wybuchu. To Bułgaria, Gruzja, Armenia, Osetia Północna oraz Kraj Krasnodarski – powiedział w rozmowie z prezydentem Putinem Aleksandr Bastrykin, przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Wywołało to ostre reakcje wśród bułgarskich polityków. Bułgaria jest jedynym krajem należącym do NATO i UE, który znalazł się na tej liście i który spotkał się z zarzutami wywołania 8 października eksplozji na moście prowadzącym z Rosji do portowego Kerczu na ukraińskim Krymie, okupowanym przez wojska rosyjskie.