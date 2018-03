"Wybuch miał zatrzeć ślady morderstwa". Wstrząsające ustalenia ws. eksplozji w Poznaniu

To nie był najpewniej przypadkowy wybuch butli z gazem. Strażacy znaleźli w gruzach kamienicy w Poznaniu głowę kobiety. Wszystko wskazuje na to, że zginęła wcześniej, a eksplozja miała ukryć ślady tej zbrodni.

- Mamy prawie stuprocentową pewność, że doszło do zabójstwa kobiety, a zabójca próbował zatrzeć ślady i spowodował wybuch. Nadal zbierane są dowody - powiedziało źródło PAP. Agencja podała, że wersję o zabójstwie i zacieraniu śladów przez sprawcę lub sprawców potwierdziła w trzech niezależnych źródłach.

Na miejscu wciąż trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Do tej pory znaleziono ciała pięciu osób. Strażacy nie wykluczają, że jeszcze nie wszystkie osoby zostały odnalezione. Natomiast prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wprost stwierdził, że pod gruzami może znajdować się jeszcze jeden mężczyzna.

Jak nieoficjalnie podaje Onet, w kamienicy mieszkała z synem kobieta, która była skonfliktowana z ojcem dziecka. Serwis wyjaśnia, że do śledczych dotarła informacja, że mężczyzna miał wcześniej grozić partnerce.

Wybuch w niedzielny poranek

Do katastrofy doszło w niedzielę rano przy ul. 28 czerwca w Poznaniu. Na miejsce wysłano 60 ratowników, 24 zastępów straży pożarnej oraz specjalną jednostkę poszukiwawczą z psami.

Z uwagi na konstrukcję budynku, wszystko trzeba usuwać ręcznie. Po wybuchu w kamienicy do szpitali trafiło 21 osób, w tym trzy w stanie ciężki. Podczas akcji znajdowane są też zwierzęta. W poniedziałek po ponad 25 godzinach akcji ratownicy wydobyli żywego psa, który został przekazany Eko Patrolowi straży miejskiej i przewieziony do weterynarza. To już drugie zwierzę, które przeżyło katastrofę. W niedzielę wieczorem też udało się ratownikom znaleźć żywego psa.