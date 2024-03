Wybuch i ogień na dachu tramwaju. W sieci krąży nagranie

Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godziny 9:30 na Placu Centralnym w Krakowie. Na dach tramwaju spadł element sieci trakcyjnej, co doprowadziło do zwarcia - wskazano w komunikacie opublikowanym na Facebooku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjnego S.A. w Krakowie.