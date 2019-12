WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze beata kempa + 2 szczyrktłit Natalia Durman 1 godzinę temu Wybuch gazu w Szczyrku. Beata Kempa wstrząśnięta: to wielka tragedia - Sytuacja jest bardzo dramatyczna. Trzeba pochylić się nad rodzinami, ich losem. Tak, żeby zabezpieczyć im wszystko, co możliwe. I tak się... Rozwiń Zanim przejdziemy do tych politycz … Rozwiń Transkrypcja: Zanim przejdziemy do tych politycznych komentarzy z Internetu, chciałbym Panią zapytać o te dramatyczne wydarzenia w Szczyrku, którymi w tej chwili Polska żyje. Czy my jesteśmy bezradni? Bo właściwie tak sobie próbowałem przypomnieć, że nie ma zimy, żeby ktoś nie zginął w Polsce przez wybuch gazu. Tak, rzeczywiście. Sytuacja jest bardzo dramatyczna i na pewno tutaj panie redaktorze zgodzimy się, że przede wszystkim dzisiaj trzeba pochylić się nad rodzinami, nad ich losem. Tak, żeby też tym ludziom zabezpieczyć wszystko, co jest możliwe. I tak się dzieje. Jest pan wojewoda. Pewnie wszyscy ci, którzy tam wokół mieszkają. To jest wielka tragedia. Tak jest no, czasami to może być ludzka jakaś nieostrożność. Czasami to rzeczywiście niewydolność systemu. Aczkolwiek one powinny być sprawdzane. Bardzo dokładnie i szczegółowo. I wszyscy powinniśmy mieć czujność. Tym niemniej jest to wielka tragedia i naprawdę dzisiaj służby stanęły i stoją na wysokości zadania. My wszyscy powinniśmy dzisiaj po prostu otoczyć opieką rodziny tych osób, które zginęły. Albo też te, które zostały bez dachu nad głową, bo to jest absolutny dramat. Na miejscu jest wojewoda i wojewoda informuje na bieżąco, co się dzieje w takiej sytuacji. Również premier czy w ogóle władze państwa też tam powinny być? Czy lepiej, żeby nie były? Bo to jest zawsze duży dylemat w takich sytuacjach. Duży dylemat... Znaczy ja bynajmniej nie mam dylematu, bo byłam kiedyś w takiej sytuacji bardzo blisko pewnego zdarzenia. I wiem, że wtedy kiedy jest jakaś silna osoba, która przynajmniej też i w sensie takiego bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa. Takiego też i psychicznego, to jest niezwykle ważne. Bo wtedy tak naprawdę osoby poszkodowane lgną do tak zwanego silniejszego. To jest oczywiste. Także myślę, że wiele razy czy jest premier Rzeczpospolitej polskiej, czy inne osoby. Czy pan wojewoda jako osoba, która no tutaj jest takim rządem w terenie, a więc musi wszystkie służby koordynować. Odpowiada za zarządzanie kryzysowe, więc to jest również odpowiedzialność ustawowa. I wszystkie te osoby na pewno, jeśli są, to... Wiem, kiedyś byłam w takiej sytuacji i wtedy jak jest ktoś, kto może pomóc, to jest... to daje gwarancję takiej siły. Zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej. To jest bardzo ważne.