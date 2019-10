Wybuch gazu w Janówce pod Łodzią. Strażacy odnaleźli dwa ciała

Tragedia w Janówce pod Łodzią. W wyniku wybuchu gazu w domu jednorodzinnym zawalił się budynek i doszło do pożaru. Udało się uratować dziecko. W wyniku eksplozji 9-letni chłopiec został ciężko ranny. Pod gruzami strażacy odnaleźli ciała dwóch osób.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w Janówce przy ul. Głównej w powiecie łódzkim-wschodnim . W wyniku wybuchu gazu zawalił się dom jednorodzinny.

Jak informuje Polsat News, na miejscu pracowała grupa poszukiwawcza z psami. Po około ośmiu godzinach poszukiwań pod gruzami budynku strażacy odnaleźli ciała dwóch mężczyzn. To 72-letni właściciel domu i jego 28-letni wnuk. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną eksplozji było celowe działanie młodszego z mężczyzn. Miał on wcześniej pokłócić się z dziadkami.

Policja bowiem po godz. 14 otrzymała informację o grasującym po ul. Głównej w Janówce agresywnym mężczyźnie z nożem i butlą gazową. 28-latek miał wejść do garażu i odkręcić butlę gazową. Doprowadziło to do wybuchu.