Wybranowski: ”Bodnar był zakładnikiem” [OPINIA]

Porównanie Adama Bodnara do piłkarzy grających w naszej rodzimej lidze nie jest bynajmniej przypadkowe. On sam przecież jest kibicem warszawskiej Legii. Kibicowsko też zaczynała się przygoda dr Bodnara z funkcją rzecznika praw obywatelskich. Początek jego kadencji przypadał na głośną sprawę Macieja Dobrowolskiego, kibica warszawskiej drużyny, który od ponad trzech lat przebywał wówczas w areszcie śledczym. Adam Bodnar, wtedy szefujący Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podjął interwencję w tej sprawie. Trzeba mu oddać – nie bał się popłynąć pod prąd opinii wpływowego środowiska sędziowskiego.

Gdy obejmował stanowisko redaktor Tomasz Terlikowski przestrzegał: ”Normalsi nie mają co liczyć na jego uwagę. Ich problemy nigdy nie zajmowały bowiem nowego rzecznika. I nic nie wskazuje by teraz miało być inaczej”. Protestowałem wówczas, pisząc na łamach tygodnika ”Do Rzeczy”, że :”odmawianie mu doświadczenia i zasług w staraniach o bardziej przyjazne obywatelom państwo jest mocno nieuczciwe”. Dziś, po zakończeniu kadencji Bodnara paradoksalnie można powiedzieć, że obaj mieliśmy racje.

Zasług Bodnarowi nie można odmówić. To on zaangażował się m.in. w pomoc kobietom pracującym w jednej ze szkół we Włoszczowie, molestowanym przez dyrektora placówki, zaszczuwanym przez lokalnych urzędników i otoczenie. Sąd w pierwszej instancji w kuriozalnym procesie uniewinnił molestatora. Dzięki interwencji RPO doszło do apelacji, a mężczyzna został już prawomocnie skazany. Pomagał zmagającym się z katastrofalnymi warunkami bytowymi pensjonariuszom domów pomocy społecznej, wielokrotnie zwracał uwagę na wykluczenia seniorów i brak systemowej opieki państwa i samorządów nad osobami wiekowymi. Wspierał także osoby, które korzystając z dobrodziejstwa tzw upadłości konsumenckiej nagle stawały się wykluczonymi przez instytucje bankowe.