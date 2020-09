Wybory za dwa miesiące. PiS prze do podziału województwa mazowieckiego.

PIS nie przesłał jeszcze do Sejmu projektu stosownej ustawy, ale według rozmówców Wirtualnej Polski sprawa jest już przesądzona. Do wyłączenia Warszawy z województwa mazowieckiego ma dojść z początkiem stycznia przyszłego roku.

Celem partii rządzącej jest przejęcie władzy w sejmiku mazowieckim. Dziś na Mazowszu rządzi koalicja PO-PSL. Ma przewagę tylko jednego głosu. Na konieczność przeprowadzenia wyborów do nowego sejmiku warszawskiego i mazowieckiego wskazały ekspertyzy prawne, zamówione przez PiS.

Podział Mazowsza. Krytyczny głos opozycji

Szykowanie się Prawa i Sprawiedliwości do wyborów politycy opozycji komentują jednym głosem.

- Widać, że PiS postanowił zmienić werdykt wyborców. Jak nie można wygrać wyborów to sięga się po takie zagrywki. To wyrzucenie głosów wyborców z Mazowsza i Warszawy do niszczarki - mówi sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński.