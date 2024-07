Zmiana władzy w Wielkiej Brytanii? Są wyniki exit poll

Wybory w Wielkiej Brytanii

Do głosowania uprawnionych było ponad 46 mln obywateli, którzy zarejestrowali się do udziału w wyborach. Głosowali w około 40 tys. lokali wyborczych, aby powołać 650 członków Izby Gmin. O miejsca w niej ubiegało się 4515 kandydatów, co jest najwyższą liczbą w historii; 459 z nich startowało jako kandydaci niezależni, a pozostali reprezentowali 98 partii politycznych, co również stanowi rekord.