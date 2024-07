Morawiecki wywierał naciski ws. ambasadora? Sikorski: potwierdza się

O tym, że Morawiecki nie rozmawiał z Meloni o obsadzie stanowiska ambasadora w Rzymie, przekonywał b. rzecznik rządu PiS Piotr Müller. "'Rewelacje' GW w sprawie ambasadora we Włoszech są całkowicie wyssane z palca. Kiedyś mogło to dziwić, dziś to oczywiste. 'GW' kreuje sztuczną rzeczywistość, by potem sama to komentować" - napisał na portalu X.