Wybory w USA. Zięć i doradca Donalda Trumpa zaapelował o uznanie porażki

- Gdyby Donald Trump dłużej niż przez tydzień nie chciał uznać swojej porażki i zwycięstwa Joe Bidena, to prawdopodobnie za tydzień do Białego Domu uda się delegacja amerykańskiego Senatu, która powie: panie prezydencie, naprawdę to jest moment, żeby pan to zrobił - stwierdził obecny w USA prezenter i reporter TVN Piotr Kraśko.