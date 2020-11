Wybory w USA. Joe Biden ogłosił się zwycięzcą. Pierwsze przemówienie

Demokrata podkreślił, że uzyskał rekordowo wysokie poparcie obywateli USA. Zagłosowały na niego ponad 74 mln Amerykanów. - To zaszczyt mojego życia, że tyle milionów Amerykanów zagłosowało, wspierając tę wizję. Nadszedł czas, aby obniżyć temperaturę sporu, odstawić ostrą retorykę - dodał.

Wybory w USA. Przemówienie Kamali Harris

W trakcie przemówienia Biden zapowiedział powołanie zespołu ekspertów ds. walki z koronawirusem. I dodał: "wielkie słowa uznania dla Kamali Harris". - To pierwsza kobieta, pierwsza czarnoskóra kobieta, pierwsza córka imigrantów wybrana na to stanowisko. Nie mówcie mi, że to niemożliwe - powiedział.