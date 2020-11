Wybory w USA. Waszyngton. Tysiące osób na marszu zwolenników Donalda Trumpa

Grupy popierające Donalda Trumpa zebrały się dziś w Waszyngtonie na wiecu pod nazwą "Marsz Miliona MAGA". To nawiązanie do sloganu Make America Great Again (Uczyńmy Amerykę znów wielką), które użył polityk podczas kampanii przed poprzednimi wyborami prezydenckimi. Mówiło się również, że wydarzenie nosi nazwę "Marszu dla Trumpa" lub "Zatrzymaj kradzież".