Wybory w USA. Donald Trump: kto wie, jaka będzie administracja

Prezydent USA stwierdził, że szczepionka Pfizera jest właśnie osiągnięciem tego programu. Problem w tym, że jak przypomina CNN Pfizer, w przeciwieństwie do niektórych innych firm farmaceutycznych, nie przyjął federalnych pieniędzy na badania nad szczepionką na koronawirusa. Mimo to administracja Trumpa zgodziła się w lipcu kupić co najmniej 100 mln dawek szczepionki Pfizer, za kwotę co najmniej 1,95 miliarda dolarów, o ile ta uzyska stosowne pozwolenia amerykańskiej Agencji Żywności i Leków.