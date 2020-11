Wybory USA. Joe Biden pierwszym demokratą od 28 lat, który wygra w stanie Georgia

Jak informuje CNN, Joe Biden będzie pierwszym kandydatem Demokratów, który zwycięży w Georgii, odkąd zrobił to Bill Clinton w 1992 roku.

Joe Biden otrzymał kolejne 16 głosów elektorskich, co daje mu ich w sumie 306. To dokładnie tyle samo, ile prezydent Donald Trump zyskał w 2016 roku. Teraz ma on 232 głosy elektorskie.