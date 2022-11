Wybory w USA. Są pierwsze rozstrzygnięcia

W środę nad ranem czasu polskiego zakończyło się głosowanie w wyborach do Kongresu USA i władz regionalnych. Władze zapowiedziały, że liczenie głosów może potrwać kilka dni, jednak wstępne wyniki już teraz wskazują na to, że Republikanie są na dobrej drodze do przejęcia Izby Reprezentantów a Demokraci - do utrzymania Senatu.