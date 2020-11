Wybory w USA. PiS dogada się z Bidenem? Jest deklaracja

Wybory w USA. Szczerski: Dogadamy się z każdym

- W przyszłym tygodniu pan prezydent dokona ratyfikacji nowej umowy ws. poszerzenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Będziemy przyglądali się obietnicom Bidena co do polityki energetycznej - zapowiedział.

Jego rywal, Republikanin Donald Trump, zdobył już 213 głosów, jednak sondaże wskazują, że może wygrać on na Alasce, w Georgii, Karolinie Północnej oraz Pensylwanii. To dałoby mu dodatkowe 54 głosy elektorskie. Przy takim rozłożeniu głosów miałby ich 267, a to za mało, by uzyskać reelekcję.