Wybory w USA już za nami. Liczenie głosów w kilku stanach wciąż trwa. Jednym z nich jest Newada. Tam zebrał się sztab Donalda Trumpa, by wygłosić ważne oświadczenie.

Wybory w USA. Donald Trump pozywa Newadę. Chodzi o liczenie głosów

Doniesienia potwierdziły się na konferencji prasowej sztabu Donalda Trumpa w Las Vegas w Newadzie. - Wierzymy w to, że wiele osób, które wysłały swój głos drogą korespondencyjną, to osoby nieodpowiednie - zaznaczył Adam Lexalt, były stanowy prokurator generalny.

- Składamy pozew przeciwko stanowi Newada, by zabezpieczyć tych prawdziwych, legalnych wyborców - dodał Richard Grenell, doradca Trumpa i były ambasador USA w Niemczech.

- To nieakceptowalne, by w tym kraju nielegalne głosy były liczone. System jest skorumpowany. Karty do głosowania nie są automatycznie uznawane za prawne głosy, dopóki nie zostaną sprawdzone. Nie pozwalają nam ich sprawdzić - zaznaczył Grenell.