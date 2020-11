Wybory USA. Rośnie przewaga Bidena. Trump nie składa broni

Wybory w USA już za nami, lecz wciąż trwa liczenie głosów w kilku stanach. W środę późnym wieczorem polskiego czasu wciąż nie były znane ostateczne wyniki z Alaski, Arizony, Georgii, Karoliny Północnej, Newady, Michigan, Pensylwanii i Wisconsin. Tam do zgarnięcia pozostało 97 głosów elektorskich, które ostatecznie zadecydują, kto zostanie prezydentem USA na kadencję 2020-2024.

Wybory USA. Joe Biden na prowadzeniu. Trump wytacza działo

Według wyliczeń stacji CNN na godzinę 22 czasu polskiego w wyborach w USA Joe Biden (Demokrata) zapewnił sobie 227 głosów elektorskich. Urzędujący prezydent Donald Trump (Republikanin) do tej pory ma ich na swoim koncie 213. By wygrać, jeden z nich musi zdobyć ich co najmniej 270.