Wybory USA. Donald Trump krytykuje sposób liczenia głosów

Wybory w USA. Trump - Biden. Co to oznacza dla Polski?

- To największe oszustwo wyborcze w naszym kraju. Ale my się nie poddamy, pójdziemy z tym do Sądu Najwyższego. Nie może być sytuacji, że ktoś nagle o 4 rano będzie dorzucał głosy do urn skoro głosowanie się zakończyło. Wygraliśmy te wybory. Jest dość nieprawdopodobne, że Joe Biden nas dogoni - mówił Trump.